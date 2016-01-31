انطلاق رحلات الأقصر وأسوان بجامعة السادات فى المنوفية بداية فبراير المقبل

أعلن ممدوح عياد مدير إدارة رعاية الطلاب بجامعة السادات بالمنوفية عن إقامة رحلة مدعمة إلى مدينتى الأقصر وأسوان خلال الفترة من 19 إلى 25 فبراير 2016، وذلك تحت رعاية الدكتور صلاح البلال رئيس الجامعة والدكتور عصام الدين متولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

من جانبه، قال الدكتور عصام الدين متولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه من المقرر أن تكون الرحلة لـ100 طالب وطالبة؛ مضيفا أن تكلفة الرحلة 900 جنيه تتكفل الجامعة دعمها بـ500 جنيه ويتكفل الطالب 400 جنيه، وذلك دعما من الجامعة لطلابها لزيارة هذه الأماكن السياحية وللتعرف على التاريخ المجيد للآثار المصرية ولتنشيط السياحة الداخلية، حفاظا على مؤسسات الدولة.