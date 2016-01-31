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بالـصور.. "ضرب الحبيب" فيلم قصير للمخرج السويسى محمد نعمان

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بالـصور.. "ضرب الحبيب" فيلم قصير للمخرج السويسى محمد نعمان بالـصور.. "ضرب الحبيب" فيلم قصير للمخرج السويسى محمد نعمان
انتهى المخرج السويسى محمد نعمان من تصوير وإخراج فيلم "ضرب الحبيب"، وهو فيلم روائى قصير يناقش قضية العنف الأسرى ضد الطفل.

وقال المخرج محمد نعمان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الفيلم مستوحٍ ومقتبس من قصص حقيقية عن التعدى بالضرب على الأطفال والشباب صغار السن ومشاكل العنف الأسرى وكسر المشاعر البريئة لدى الأطفال وتوليد الاحتقان لديهم، حيث يشارك فى بطولته "محمد سمير، محمد صلاح، محمود عبد المبدى، محمد عادل، أحمد كيتا".

كما يشارك فى الفيلم مجموعة من الأطفال "عبد الرحمن محمد، سلمى سامى، أسامة حسن، أسامة عادل، عبد الرحمن عادل".

وتابع أن الفيلم والذى تم تصويره بالسويس يعد تجربة جديدة له وهو من تأليفه وإخراجه وتصويره سيشارك فى فعاليات المهرجانات الروائية القصيرة التى ستقام خلال هذا العام.

كان المخرج محمد نعمان قام بتصوير وإخراج عدد من الأفلام منها "البغبغان – عودة آدم – بسكوت – مطلوب وظيفة – الهدية والجعف"، كما حصل على المركز الأول وجائزة على مستوى الجمهورية فى المنتاج والإخراج فى إحدى المسابقات الخاصة بالأفلام القصيرة.

يذكر أن المخرج محمد نعمان يعمل مهندسا فى محطة كهرباء بالسويس، ويهوى ويعمل فى مجال التصوير والإخراج منذ أكثر من 5 سنوات.

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