"السياحة": 32 ألف تركى و17 ألف قطرى زاروا مصر خلال 2015

تواصل الحركة السياحية الوافدة من السوقين التركى والقطرى، تدفقها إلى المدن المصرية ، حيث كشفت الإحصائية الصادرة عن وزارة السياحة، أن عدد السياح الأتراك الذين زاروا مصر بلغ 32 ألف و493 سائحا تركى، خلال عام 2015 ، بنسبة انخفاض قدرها 11 %، مقارنة بعام 2014.

يأتى ذلك رغم التوترات السياسية بين مصر ودولتى تركيا وقطر ، لما ظهر من نواياهم السيئة تجاه القاهرة، ودعمهم الصريح للإرهاب.

وأكدت الإحصائية، أن عدد السائحين الأتراك بلغ 63 ألف سائحا عام 2010 ، وانخفض بنسبة 50 % عام 2015 ، فيما شهدت الحركة السياحية الوافدة من تركيا إلى مصر تذبذبا ما بين الزيادة والانخفاض خلال 5 أعوام السابقة منذ ثورة 25 يناير 2011.

وأشارت الإحصائية، إلى أن عدد السياح القطريين الذين زاروا مصر ، بلغ 17 ألف 814 سائحا قطريا خلال عام 2015 ، بنسبة انخفاض أقل من 10 % مقارنة بعام 2014، فيما بلغ عدد السياح القطريين ما يقرب 25 ألف سائحا عام 2010.

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