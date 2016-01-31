هاشتاج "شجع بلادى" يتصدر تويتر بعد فوز فراعنة اليد ببطولة الأمم الإفريقية

تصدر هاشتاج "شجع بلادى" موقع التغريدات "تويتر" بعد ساعات قليلة من تسلم منتخب مصر لكرة اليد، كأس التتويج ببطولة إفريقيا، بعد التغلب على نظيره التونسى، بنتيجة 21/ 19 فى نهائى البطولة بصالة استاد القاهرة.

ويتأهل الفراعنة بذلك إلى أولمبياد "ريو دى جانيرو" بالبرازيل، وتحقيق اللقب بعد فترة غياب لمدة 8 سنوات، وسط حالة من البهجة والسعادة التى سادت بين النشطاء، ورواد موقع التواصل الاجتماعى بشكل عام، تجاه لاعبى المنتخب الوطنى لكرة اليد، لتحقيهم الفوز على أقوى المنتخبات الإفريقية.

كانت قد شهدت منافسات البطولة الأفريقية حضور جماهيرى غفير، وحرصت الجماهير المصرية على توفير الدعم والمؤازرة للاعبى المنتخب الوطنى، وكان لهم دور فعال فى استعادة الفراعنة زعامتهم للعبة كرة اليد فى القارة السمراء، وسط إشادة بجهود كافة الجهات التى شاركت فى تنظيم هذا الحدث الرياضى المهم، بعدما ساهم فى خروجه بهذه الصورة المشرفة التى عكست حضارة الشعب المصرى ورقيه أمام شعوب العالم.

الرئيس السيسى يهنئ منتخب مصر لليد ويعرب عن تقديره للجمهور

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بالصور.. منتخب اليد يهزم تونس 21/19 ويتوج بطلا لأفريقيا ويتأهل لأولمبياد ريودى جانيرو..السيسى يهنئ كوماندوز اليد..ومصر تحتفل باللقب السادس بعد غياب 11عاما.. والنجوم يهدون الكأس للجماهير:"سر قوتنا"

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>منتخب اليد يتأهل إلى أولمبياد البرازيل بعد التتويج بأمم إفريقيا

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انطلاق نهائى بطولة إفريقيا لليد بين مصر وتونس