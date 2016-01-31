محاسب بالإسماعيلية يطالب بعودته لعمله بموازنة التعليم بعد نقله تعسفيا

طالب المحاسب الحسينى محمد السيد بعودته لعمله الأصلى بإدارة الموازنة بالتربية والتعليم، بعد نقله تعسفيا إلى إدارة الحسابات بإدارة جنوب الإسماعيلية.

وقال الحسينى لـ"اليوم السابع"، إن إدارة الشئون القانونية بالمحافظة أصدرت نشرة موجهة للتربية والتعليم برقم 278 بتاريخ 27 يناير 2016 بناء على شكوى تقدم بها للمحافظ يتضرر فيها من نقله تعسفيا إلى إدارة جنوب الإسماعيلية، حيث طالب مدير الشئون القانونية بالمحافظة بسرعة إسناد أعمال للمذكور بالجهة التى تناسب درجة الوظيفة بالعمل بإدارة الميزانية والحسابات، وتم إخطار مديرية التربية والتعليم بالفاكس يوم 21 يناير 2016 برقم صادر 222 فى 21 يناير 2016.

وأشار الحسينى إلى أن يوم 21 يناير كان بداية أعمال اللجنة الحسابية لامتحانات الشهادة الإعدادية، وسبق لى أن أرسلت فاكسا لوزير التربية والتعليم بتاريخ 3 يناير، وطالبت بلجنة للتحقيق فى مخالفات مالية على أن أكون عضوا مساعدا بهذه اللجنة لكشف هذه المخالفات وهو الأمر الذى لم يتم حتى الآن.

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