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انتشار الحملات المرورية بكافة طرق القاهرة و الجيزة لرصد المخالفات

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انتشار الحملات المرورية بكافة طرق القاهرة و الجيزة لرصد المخالفات انتشار الحملات المرورية بكافة طرق القاهرة و الجيزة لرصد المخالفات
كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أمس السبت، حملاتها بالشوارع و الميادين و عززت الخدمات المرورية من تواجدها أعلى المحاور، بناء على تعليمات اللواء علاء الديجوى مدير الادارة العامة لمرور القاهرة، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية أو تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة و لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

و انتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كافة المخالفات المرورية بشتى أنواعها و عدم التهاون مع مخالفى قواعد و اداب المرور، كما يتم رفع كافة السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع و تتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات، أعلى المحاور و الشوارع بالجيزة لرصد المخالفات و إلزام المواطنين بقواعد و آداب المرور بناء على تعليمات اللواء مجدى اسماعيل مدير المرور، للحد من الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه او الانتظار الخاطى بالطرق السريعة.

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مصر 365

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