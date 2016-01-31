انتشار الحملات المرورية بكافة طرق القاهرة و الجيزة لرصد المخالفات

كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أمس السبت، حملاتها بالشوارع و الميادين و عززت الخدمات المرورية من تواجدها أعلى المحاور، بناء على تعليمات اللواء علاء الديجوى مدير الادارة العامة لمرور القاهرة، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة و لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

و انتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كافة المخالفات المرورية بشتى أنواعها و عدم التهاون مع مخالفى قواعد و اداب المرور، كما يتم رفع كافة السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع و تتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات، أعلى المحاور و الشوارع بالجيزة لرصد المخالفات و إلزام المواطنين بقواعد و آداب المرور بناء على تعليمات اللواء مجدى اسماعيل مدير المرور، للحد من الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه او الانتظار الخاطى بالطرق السريعة.