"التعليم" تقرر تدشين صفحة لاستطلاع رأى طلاب الخارج حول تطبيق "التيرمين"

قال بشير حسن المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة ستدشن صفحة لاستطلاع رأى الطلاب المصريين فى الخارج بدول السعودية وقطر والكويت والامارات حول تطبيق نظام الترمين.

وأضاف بشير حسن، لـ" اليوم السابع"، أنه سيتم إتاحة التصويت لمن له الحق فقط، حيث يتم وضع آلية يتم تحديدها لقصر المشاركة فى التصويت على الطالب أو ولى أمره فقط، مؤكدا أنه لو أظهرت نتيجة الاستفتاء تطبيق نظام التيرمين سيتم تطبيقه.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الوزارة، أن النتيجة التى أجريت خلال الفترة السابقة غير صحيحة وليست دقيقة، موضحا أن الكثير ممن ليس لهم مصلحة سجلوا الأمر الذى ترتب عليه ظهور نسبة المطالبة بتطبيق نظام التيرمين.

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