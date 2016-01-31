رئيس الوزراء يتابع اليوم مشروع السلاسل التجارية وتطورات العمل بـ"الروبيكى"

يعقد المهندس شريف اسماعيل ، رئيس الوزراء ، اليوم الأحد، اجتماعا مع الدكتور خالد حنفى ، وزير التموين وعدد من الجهات المعنية، لمتابعة الخطوات التى تم الانتهاء منها بشأن السلاسل التجارية، وذلك في ضوء سياسة الدولة المتجهة نحو دفع عجلة الإنتاج، وتحفيز الاستثمارات والمستثمرين وتزويدهم بالخدمات اللازمة، وجذب رؤوس الأموال، وتشجيع وتنمية التجارة الداخلية، وفتح العديد من الأسواق بكافة أنواعها بالمحافظات في مكان واحد خاصة المناطق النائية.

كما يعقد رئيس الوزراء، اجتماعا آخر لمتابعة مشروع توفير سيارات "ثلاجة" المجهزة للشباب، لاستخدامها فى توزيع المنتجات الغذائية فى المحافظات، وذلك بالتعاون بين الصندوق الاجتماعى للتنمية وصندوق "تحيا مصر" ووزارة التموين والتجارة الداخلية

ويتابع "إسماعيل"، فى اجتماع يعقده مع المهندس طارق قابيل ، وزير الصناعة ، الخطوات الجارية بمدينة الروبيكى وما تم بها تمهيدا لنقل أصحاب المدابغ والجلود إليها.

ويلتقى رئيس الوزراء أيضا، وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى ، لمتابعة خطة الوزارة وتطورات إنشاء الشركة المساهمة لتطوير المناطق التكنولوجية التى وافقت عليها الحكومة فى اجتماعها الماضى .

- الوزراء": رئيس الحكومة شهد تتويج ومنح الميداليات لمنتخب اليد الفائز بأمم إفريقيا