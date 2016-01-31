أخبار عاجلة

برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نقيب محامى شمال القاهرة: قائمة سوداء بأسماء المتآمرين على المحامين

Google+ Print
نقيب محامى شمال القاهرة: قائمة سوداء بأسماء المتآمرين على المحامين نقيب محامى شمال القاهرة: قائمة سوداء بأسماء المتآمرين على المحامين
أكد محمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة، أن النقابات الفرعية مازالت تبحث الموقف بشأن الحكم الصادر من القضاء الإدارى ببطلان انعقاد عمومية المحامين والتي من المقرر انعقادها في 4 فبراير المقبل لإقرار مصير تقسيم أو دمج الفرعية .

وأضاف عثمان لـ" اليوم السابع"، أنهم لم ينتهوا إلى تصور محدد، متابعا:"هذا الارتباك و التضارب يتحمل مسئوليته مجلس النقابة العامة".

وذكر عثمان ، أنه سيتم الاعلان خلال ساعات عن قائمة سوداء بالمتآمرين على نقابة المحامين بتفتيتها واضعافها، موضحا أنهم سيعلنوا عن من فقدوا ثقة المحامين فيهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365