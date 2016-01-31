نقيب محامى شمال القاهرة: قائمة سوداء بأسماء المتآمرين على المحامين

أكد محمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة، أن النقابات الفرعية مازالت تبحث الموقف بشأن الحكم الصادر من القضاء الإدارى ببطلان انعقاد عمومية المحامين والتي من المقرر انعقادها في 4 فبراير المقبل لإقرار مصير تقسيم أو دمج الفرعية .

وأضاف عثمان لـ" اليوم السابع"، أنهم لم ينتهوا إلى تصور محدد، متابعا:"هذا الارتباك و التضارب يتحمل مسئوليته مجلس النقابة العامة".

وذكر عثمان ، أنه سيتم الاعلان خلال ساعات عن قائمة سوداء بالمتآمرين على نقابة المحامين بتفتيتها واضعافها، موضحا أنهم سيعلنوا عن من فقدوا ثقة المحامين فيهم.