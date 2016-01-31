أخبار عاجلة

برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأمن الوطنى ومباحث الانترنت بالمرصاد لـ"جروبات" المثليين وتبادل الزوجات

Google+ Print
الأمن الوطنى ومباحث الانترنت بالمرصاد لـ"جروبات" المثليين وتبادل الزوجات الأمن الوطنى ومباحث الانترنت بالمرصاد لـ"جروبات" المثليين وتبادل الزوجات
تمكنت أجهزة الأمن، خلال الفترة الأخيرة، من إجهاض العديد من المخططات الخارجية للترويج لفكرة زواج المثليين فى ، وممارسة الجنس بهذه الطريقة، كما أجهضت أجهزة الأمن فكرة انتشار جروبات تبادل الزوجات، ونجحت المأموريات الأمنية فى ضبط العديد من شبكات الدعارة يمارسون الجنس بين الرجال فى شقق مفروشة وفيلات بمنطقة المريوطية.

جهاز الأمن الوطنى وقطاع التوثيق والمعلومات ومباحث الانترنت، لا يلاحقوا الصفحات والجروبات الإرهابية على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى فحسب، وإنما لهم دور كبير فى الحفاظ على الأمن الاجتماعى من خلال الملاحقات المستمرة لجروبات ما يعرفوا بـ"المثليين" و"شبكات تبادل الزوجات" التى انتشرت مؤخراً بصورة ملفتة للانتباه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"