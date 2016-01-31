الزمالك ينجح في قيد باهر المحمدي رغم أزمة البث

نجح الزمالك في قيد باهر المحمدي ظهير الفريق الجديد في اتحاد الكرة وإدراجه في القائمة رغم أزمة إيقاف القيد.

وكان اتحاد الكرة قد أبلغ الزمالك يوم السبت بإيقافه من القيد رسميا بسبب عدم التزامه بتسديد مستحقات التلفزيون من حقوق البث.

الزمالك يبيع بشكل منفرد حقوق البث إلا إنه يتوجب عليه تسديد نسبة 15% للتلفزيون المصري وهو ما لم يلتزم به النادي الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن مرتضى منصور رئيس الزمالك أكد لاتحاد الكرة أنه لم يعلم بأمر نسبة الـ15% المستحقة للتليفزيون.

ووعد منصور اتحاد الكرة بإرسال شيكات بقيمة المبلغ للتليفزيون صباح الأحد، مما جعل اتحاد الكرة يقبل قيد المحمدي.

الزمالك كان قد قام بقيد الثنائي إيمانويل مايوكا ورمزي خالد وشيكابالا في قائمته للفريق الأول خلال يناير لكن القرار لن يؤثر على قيد هؤلاء.