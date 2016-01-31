"فاقوس التعليمية":تدريب 19 ألف معلم مساعد على برامج التطبيقات التربوية

أكد محمد يعقوب المتحدث الإعلامى لإدارة فاقوس التعليمية، أن الإدارة تقوم بتدريب أكثر من 19 ألف معلم مساعد على برنامج التطبيقات التربوية فى دورة تبدأ 31 يناير الجارى وحتى 30 إبريل القادم، وذلك تحت إشراف صلاح علام المسئول عن إدارة التدريب، موضحاً أن التدريب يشمل كافة المعلمين المساعدين بمحافظة الشرقية والمتعاقدين حتى نهاية عام 2014 وذلك لترقيتهم لوظيفة معلم.

وأشار محمد يعقوب فى تصريات لـ"اليوم السابع"، إلى أن السيد البرعى مدير إدارة فاقوس التعليمية وفر للتدريب عدة قاعات، منها قاعة مدرسة الثانوية الزراعية، والثانوية العسكرية وإحدى المدارس التجريبية، لافتاً إلى أنه بعد انتهاء المعلمين من التدريب سيخضعون لاختبار وبعد اجتيازه يحصل على صلاحيته كمعلم.

وأوضح يعقوب أساتذة جامعات متخصصون فى التربية والتنمية البشرية وتأهيل المعلمين هم الذين يقومون بالتدريب ويمنح المتدرب فى نهاية الدورة شهادة اعتماد ممهورة بخاتم شعار الجمهورية يتم توثيقها بالخارجية لامكانية تعاقده بها بالخارج.