محمود التهامى يحيى احتفالات أمن أسيوط بعيد الشرطة

احتفلت مديرية أمن أسيوط بعيد الشرطة وذلك بإدارة قوات الأمن فى أسيوط وقام بإحياء الحفل المنشد الدينى محمود ياسين التهامى، وذلك بحضور اللواء عادل أيوب مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، واللواء عاطف القليعى حكمدار أمن أسيوط، واللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بالمديرية، واللواء أشرف رياض رئيس فرع الأمن العام، والعميد منتصر عويضة رئيس المباحث الجنائية، وعدد من القيادات الأمنية والضباط والأفراد، والشخصيات الدينية.

وشهد الحفل تفاعلاً كبيراً من قبل المجندين بفرق قوات أمن أسيوط، حيث أنشد التهامى عدداً من الأناشيد الدينية.

وفى نهاية الحفل،هنأ اللواء عبد الباسط دنقل مدير الأمن جميع الضباط والجنود والأفراد بعيد الشرطة واعداً مواطنى أسيوط ببذل المزيد من الجهد والتضحيات لتحقيق الأمن والاستقرار.



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