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محمد رمضان يتنازل عن قضيته ضد خالد الجندي

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السبت 30-01-2016 21:22

تنازل الفنان الشاب محمد رمضان عن قضيته ضد الداعية الديني خالد الجندي وذلك بعد حديث الأخير عنه بشكل جيد لقيامه بحمله ضد تعاطي المخدرات ووصف ما فعله رمضان بأنه أعظم رسالة.

وعلق الفنان الشاب عبر صفحته على فيس بوك قائلا:" شكرًا لك ولتدعيمك الجلسة الثانية في المحكمة ميعادها بكره.. ولأننا شعب عاطفي وأنا واحد منهم.. قررت التنازل عن القضية مبروك الشيخ خالد الجندي"

وكان الجندي قد تحدث سابقا عبر برنامجه الديني عن أن رمضان وأمثاله هم سبب من إسباب انتشار البلطجة في الشارع المصري بسبب نوعية أفلامه وتحدث عنه بشكل غير لائق تضمن لفظا إعتبره رمضان مسيئا له ما دفعه للتقدم ضده ببلاغ سب وقذف.

 

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