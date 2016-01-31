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أول تعليق لهشام سليم بعد تصالح ابنته مع ياسمين عبد العزيز

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السبت 30-01-2016 21:26

علق الفنان هشام سليم على تصالح ابنته زين مع الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد اعتذاره واعتذار ابنته لياسمين مقابل تنازل الأخيرة على دعوتها القضائية ضدها والتي حصلت فيها بالحبس ثلاثة شهور حتى تدخل نقيب الممثلين أشرف ذكي لعقد تصالح بينهما.

فكتب هشام على صفحته الشخصية على فيس بوك:" الصلح خير بالنسبه لبنتي أنا عارف إنها مرت بوقت صعب و ارجو انها تكون إتعلمت حاجة. كما أرجو أن ياسمين تكون برضه إتعلمت حاجة، لو ياسمين تبقي زي أم البنت فأنا زي أبو ياسمين" .

 

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