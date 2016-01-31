من سيكسب الجولة في ثالث حفلات "هلا فبراير "؟

في حفلة إستثنائية من ضمن مهرجان "هلا فبراير" ، وفي تنافس كويتي -مغربي -عراقي ، يطل نجوم الأغنية الشباب إبراهيم دشتي ومساعد البلوشي وسعد المجرد وحاتم العراقي في الحفل الثالث من مهرجان "هلا فبراير" .

وعلى الرغم من أن الحفلات عادة ما تقام يومي الخميس والجمعة ، إلا أن هذه الحفلة ستقام اليوم السبت رغم أن غداً الأحد يوم عمل رسمي .

ومن المقرر أن يفتتح إبراهيم دشتي الوصلة ثم مساعد البلوشي ولايزال الخلاف بين من يختتم الحفلة المجرد أم العراقي ؟

وأكد الفنان حاتم العراقي فور وصوله إلى البلاد أنه يشعر وكأنه في بيته ووسط أهله وذلك منذ أن لامست قدمه أرض الكويت التي يكنّ لها كل الاحترام والتقدير، كان ذلك خلال استقباله في المطار، حيث وجهت إليه الدعوة للمشاركة في مهرجان "هلا فبراير"، وهي المرة الأولى التي يحيي فيها حفلاً في المهرجان، وقد تجمّعت حوله حشود من الحاضرين لالتقاط الصور التذكارية.

وحول برنامج حفله قال: "سأقدم مجموعة من الأغاني التي يحب الجمهور سماعها، إلى جانب أغنية خاصة للكويت وشعبها بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية، وقد سعدت كثيرا بمشاركتي في مهرجان هلا فبراير، هذا المهرجان الضخم بكل المعاني، وله سمعة رنانة في الوطن العربي، وطموح أي فنان المشاركة فيه، وأتمنى أن تكون الحفلة موفقة وتحوز إعجاب الجمهور".

وكان الفنان سعد المجرد قد وصل فجر يوم الجمعة للمشاركة في الحفل الثالث لمهرجان "هلا فبراير"، وقد عبّر عن سعادته لتوجيه الدعوة له للمشاركة في أمسياته الغنائية ، وحتى هذه اللحظات لم يتبين أن المجرد سيقوم ببروفة أم لا .