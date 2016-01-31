بالمستندات ... ضبط وإحضار أنغام في الكويت

رمت والدة فهد طليق المطربة أنغام الكرة في ملعب الفنانة المصرية التي من المقرر أن تزور الكويت الأسبوع المقبل لإحياء حفلتها ضمن مهرجان "ليالي فبراير" لتحيي ثاني حفلة من المهرجان برفقة "فنان العرب" محمد عبده في الثاني عشر من شهر فبراير المقبل، مؤكدة في تصريحات صحفية أنها جدة عبدالرحمن إبن أنغام وصادر لها أحكام قضائية برؤية حفيدها ، مشترطة على الذين حاولوا تهدئة الموضوع وإنهاء الخلاف أن يكفوا عن تهديدها وترهيبها وعليهم أن يحضروا لها حفيدها عبدالرحمن حتى تتنازل عن قضاياها ضد أنغام، مشيرة إلى أنها جددت أمر الضبط والإحضار ضد أنغام في 26 الجاري، مطالبة الجهات الأمنية بتنفيذ أمر الضبط والإحضار عند وصول أنغام إلى الكويت.