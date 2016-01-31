أمانة والي تطبخ للأثرياء لتلبي احتياجات أسرتها في زوال

تتابع الممثلة القديرة أمانة والي أداء مشاهدها في مسلسل "زوال" للكاتبين يحيى بيازي و زكي مارديني و إخراج أحمد إبراهيم أحمد وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني و الإذاعي حيث تؤدي فيه شخصية "أم نبيل" وهي أرملة ، تعمل "طباخة" في بيوت الأثرياء أثناء إقامتهم للولائم، كافية أسرتها من الناحية المادية وهي بمثابة أم وأب لأولادها.

تصف أمانة "أم نبيل" بالمتماسكة والقوية والتي لا تنضوي تحت إطار الشخصيات القوية المباشرة "الفاجرة" على حد تعبيرها، تعرف هدفها من الحياة، ومتعايشة مع ظروفها، وهي إنسانة مثقفة وذات عقلية منفتحة رغم ارتباطها بجذورها، لا تمانع زواج ابنتها من رجل طائفته مغايرة لهم رغم اعتراض باقي أفراد العائلة أو انضمامها لفرقة رقص تلبيةً لموهبتها ، كما أنها تقف مع الحق دائماً لدرجة أنها تعاكس ابنها الوحيد رغم عقليته الخاصة، فهي مثال للمرأة السورية المنفتحة والمتوازنة.

أشارت والي إلى أنها اختارت ستايل مستوحى من شخصيتها و انتمائها، والرسالة التي تود نشرها أن الإنسان المتمسك بجذوره ليس بالضرورة أن يكون عقله منغلق فمن الممكن أن ينفتح على العالم الخارجي.

مضيفة "في حياتي الخاصة وبعيداً عن التمثيل تجذبني المرأة المتماسكة القادرة على تحمل ظروفها الصعبة، كما أنني أحزن على المرأة الضعيفة لكنني بذات الوقت أتعاطف مع الشخصية الضعيفة في الدراما فهي نموذج موجود في المجتمع.

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