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اعتذار مفاجىء للفنانة السودانية إنصاف مدني عن حفلها الليلة في "سوق واقف" يحرج إدارة المهرجان

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السبت 30-01-2016 23:15

اعتذار الفنانة السودانية إنصاف مدني قبل 4 ساعات من بدء حفلها في مهرجان الربيع في "سوق واقف"، أتى متأخراً وكالصاعقة على إدارة المهرجان علماً أن فرقتها الموسيقية قد وصلت الدوحة وهي لم تصل. وهذا ما أوقع إدارة المهرجان في حرج خاصة أن الجمهور السوداني ينتظر طلتها هذه الليلة إلى جانب الفنان السوداني صلاح أبو البادية. البعض ردد أنها اعتذرت لظروف خاصة لم تعرف. لكنها أرسلت مسجل على "إنستقرام" بدت فيه بحالة سيئة. وقد تبين فيما بعد أنها ممنوعة من السفر بسبب قضايا مرفوعة ضدها في السودان.

 

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سيدتي

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