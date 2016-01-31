تفاصيل زفاف كيفانش تاتليتوغ المفاجىء في 14 فبراير في باريس وهذه هي العروس

أكدت الصحافة التركية عن مصدر مقرب من الثنائي الرومانسي الممثل كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند ومصممة الأزياء التركية المطلّقة باشاك ديزير بأنهما حددا موعداً قريباً لزواجهما هو 14 فبراير المقبل المصادف ليوم الحب، فكيفانش تاتليتوغ العازب الأشهر في الوسط الفني التركي الذي هجرته حبيبته السابقة الممثلة والموديل أزرا أكين الشهيرة بأيلول بعد مضي 12 عاماً على علاقتهما العاطفية المتقطعة لرفضه الزواج،ولرغبتها هي بالزواج والإنجاب،قرر بعد مرور عامين على حبه لمصممة الأزياء التركية باشاك ديزير الزواج بعد أن أصبح الآن جاهزاً ومستعداً نفسياً للإرتباط الرسمي،واختار مدينة باريس لإقامة حفل الزفاف بحضور عائلتيهما وأصدقائهما المقربين.

50 شخصاً فقط وجهت لهم الدعوة لحضور حفل الزفاف

وتمّ توجيه دعوات حفل الزفاف لـ 50 شخصً فقط من عائلتيهما وأصدقائهما المقربين شاملة نفقات تذاكر الطائرة وإقامة الفندق في فرنسا،وأن كيفانش تاتليتوغ قد دفع فعلاً تكلفة سفر وإقامة المدعوين من الآن مسبقاُ.

باشاك وكيفانش يصممان ديكورات منزلهما الخاص

وكان الثنائي قد بدأ مبكراً قبل حفل الزفاف بتصميم ديكورات منزلهما الخاص الذي سيعيشان فيه حسب ذوقهما الخاص.

خبر زفافه يشعل "السوشال ميديا" ويصدم معجباته

وقد أشعل الخبر "السوشال ميديا" وأثار موجة دهشة وصدمة في أوساط الكثير من معجبات النجم التركي ، وعبرت الكثيرات عن حسدهنّ لباشاك وتساءلن: كيف استطاعت إقناع كيفانش بالزواج في عامين فقط؟

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