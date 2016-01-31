حجز 15 إخوانيا لتنظيمهم مسيرة بالجيزة لحين ورود تحريات الأمن الوطنى

أمر المستشار محمد أبو زينة، رئيس نيابة العمرانية، بحجز 15 إخوانيا عثر بحوزتهم ألعاب نارية ولافتات، خلال تنظيمهم مسيرة إخوانية بمنطقة الطالبية، لحين ورود تحريات الأمن الوطنى، كما أنكر المتهمون أمام النيابة بعدما وجهت لهم الانضمام لجماعة إرهابية وغيرها من الاتهامات.

كانت معلومات وردت للواء خالد شلبى، مدير مباحث الجيزة، بقيام عناصر إخوانية، بالتجمع بمنطقة الطالبية، لتنظيم مسيرة إخوانية، وبحوزتهم شعارات رابعة العدوية، وصور الرئيس الأسبق محمد مرسى، وألعاب نارية وخرطوش وشماريخ، وعلى الفور تحركت قوة أمنية وتم ضبط المتهمين.

واعترفوا بالانضمام لجماعة الإخوان وتنظيم مسيرة مناهضة لقوات الجيش والشرطة بمنطقة الطالبية، تحرر محضر للمتهمين وتولت النيابة التحقيقات.