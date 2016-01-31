4 طرق لتتخلصي من جفاف يديك في أيام الشتاء

تعتبر اليدان من أكثر الأجزاء المعرّضة للجفاف، لا سيّما في أيام الشتاء؛ وذلك نتيجة استخدامهما في شؤون كثيرة في الحياة اليومية من دون حماية أو تغطية كباقي أجزاء الجسم، فهما تتعرّضان للهواء الجافّ والطقس البارد والرطوبة، وكذلك لأشعة الشمس والموادّ الكيميائية التي تؤذي البشرة وتزيد من جفافها، بالإضافة إلى استخدامها في أمور المنزل التي تتضمّن استخدام المياه لفترات طويلة.

فكيف يمكنك التخلّص من هذا الجفاف المزعج؟!

إليك هذه الطرق المقدّمة من "سيدتي نت":

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1.زيت الزيتون: قومي بتدليك يديك مرتين يوميًّا بزيت الزيتون الدافئ، واتركيه لعشر دقائق، ثمّ اشطفيه بالماء الفاتر. يمكنك أيضاً خلط ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من السكّر وفرك يديك بهما جيدًا، واتركيهم خمس دقائق قبل شطف يديك بالماء الدافئ، وستتمتعين بيدين ناعمتين؛ فزيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية التي تحافظ على نعومة ورطوبة البشرة.

2. دقيق الشوفان: اخلطي ملعقتين من الشوفان +ملعقة من العسل+ القليل من الماء+ قطرات من عصير الليمون، ثمّ افركي يديك بالخليط. اتركيه لعشر دقائق، ثمّ اشطفي يديك بالماء الدافئ. قومي بتطبيق ذلك مرةً أسبوعيًّا؛ فالشوفان مطهّر طبيعي، كما أنه يحتوي على بروتين يساعد على منع فقدان المياه من الجسم، في وقت يساهم في الحفاظ على رطوبة اليدين.

3.زيت جوز الهند: قومي بتدليك يديك يوميًّا قبل النوم بزيت جوز الهند الدافئ؛ سيساعدك ذلك على حماية يديك من الأشعة الضارّة.

4.كريم الحليب: قومي بوضع كريم الحليب يوميًّا على يديك، واتركيه لمدة عشر دقائق، ثمّ اشطفي يديك بالماء الفاتر. يمكنك إضافة ملعقتين من كريم الحليب+ ملعقتين من الدقيق حتى تتشكّل عجينة، وضعيها على يديك، واتركيها ربع ساعة، ثمّ اشطفي يديك بالماء الفاتر. كرّري ذلك مرتين أسبوعيًّا على الأقلّ، فكريم الحليب مرطّب طبيعي للأيدي، كما أنه يحتوي على حامض اللبنيك، الذي يساعد على تقشير الجلد والحفاظ على البشرة رطبة.

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