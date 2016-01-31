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بالفيديو كرة يد – لحظة تسلم منتخب مصر كأس إفريقيا

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بالفيديو كرة يد – لحظة تسلم منتخب مصر كأس إفريقيا بالفيديو كرة يد – لحظة تسلم منتخب مصر كأس إفريقيا

احتفالات كبيرة أٌقيمت قبل تسلم منتخب مصر لكرة كأس أمم إفريقيا عقب تغلبه على تونس في المباراة النهائية التي جمعت بينهما يوم السبت.

وتوج منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا للمرة السادسة في تاريخه على حساب تونس بعد التغلب عليها في المباراة النهائية بنتيجة 21-19 (طالع التفاصيل).

وعقب نهاية البطولة تضمن حفل الختام بعض الفقرات الغنائية بوجود العديد من الفنانين أبرزهم محمد حماقي.

ذلك قبل أن يتم الإعلان عن أفضل فريق في البطولة والذي تضمن تواجد ثلاثة لاعبين مصريين واكتساح أحمد الأحمر للجوائز الفردية (طالع التفاصيل).

وبعدما تسلم منتخبا تونس وأنجولا ميداليات المركزين الثاني والثالث، تسلم لاعبو مصر كأس البطولة.

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فيديو اليوم السابع

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