افتتاح سبع عيادات للمشورة وفحص الإيدز في الرياض

الرياض - نايف ال زاحم

دشنت صحة الرياض عيادة المشورة والفحص التطوعي للإيدز بمركز صحي الشفاء الثاني إضافة للعيادات السابقة التي بدأ العمل بها في كل من مركز صلاح الدين بالقطاع الشمالي، مركز الفيصلية، ومركز المنصورة في القطاع الأوسط، ومستشفى الملك خالد بالخرج، ومستشفى الملك خالد بالمجمعة، ومستشفى الدوادمي العام، وأوضح مدير برنامج الإيدز الأستاذ محمد الظفيري أن عيادات المشورة والفحص التطوعي تقدم الفحص السريع لفايروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" لتظهر النتيجة في نفس اللحظه بالإضافة إلى تقديم المشورة والتثقيف الصحي لمراجعي المراكز الصحية حول الممارسات الخاطئة التي ينتج عنها انتقال المرض بين أفراد المجتمع، مشيرا إلى أن هناك خطة مستقبلية خلال هذا العام لدعم العيادات في المراكز الصحية بمثقفين صحيين لتقديم التثقيف الصحي عن هذا المرض في المدارس التابعة للعيادة.

وأضاف الظفيري أنه تم تدريب العاملين والعاملات في هذه العيادات من الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات لمدة شهرين على طريقة الفحص السريع والتثقيف والمشورة ضد هذا المرض. لافتا إلى أن هناك عيادة مشورة متنقله تستهدف الأماكن العامة وتقدم الخدمة خلال يومين بالأسبوع في كل من: متنزه البجيري، سوق العزيزية للطيور، المراكز التجارية، ممشى الملك عبدالله، كما يوجد هناك خطة مستقبلية هذا العام للتعاون مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب تستهدف التجمعات الرياضية كمباريات كرة القدم والألعاب الأخرى. واختتم الظفيري تصريحه بالقول إن صحة الرياض ممثلة في إدارة الصحة العامة تسعى إلى افتتاح ما يقارب من خمسين عيادة للمشورة حول مرض الإيدز بالمراكز الصحية والمستشفيات داخل الرياض وخارجها بقسميها "نساء ورجال".