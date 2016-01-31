حي «محاسن أرامكو».. نسيج اجتماعي مترابط لا يعرف التفرقة

قبل نحو 40 عاماً طورت شركة أرامكو السعودية مخططاً سكنياً في غرب مدينة المبرز في محافظة الأحساء ليكون مخصصاً لبناء المنازل لموظفيها، وأطلقت على ذلك الحي اسم «محاسن أرامكو».

رفض للإرهاب.. وتأكيد على اللحمة الوطنية.. ودعوات إلى زيادة التكاتف

وشرع موظفو أرامكو من مناطق المملكة المختلفة العاملين في الشركة البناء فيه، كما اضطر منسوبو الحرس الوطني من ضباط وجنود للسكن في هذا الحي كونه قريباً من ألوية الحرس الوطني الموجودة في الأحساء قبل أن يكتمل إسكانهم، ليتحول الحي إلى فسيفساء غاية في الروعة تجمع أبناء شمال المملكة وجنوبها وغربها وشرقها مروراً بوسطها بحضرهم وبدوهم بسنتهم وشيعتهم في انصهار وطني فريد يحصل في حي واحد، وهو ما يشهد عليه كل من يعرف حي محاسن أرامكو وسكانه، حيث لم يعد سكان الحي متعايشين فحسب، بل إن بينهم محبة وخوف على بعضهم البعض، لذا فالكل هب أول من أمس الجمعة إلى مسجد الإمام يساعد ويضمد الجراح في مشهد إنساني وطني بامتياز.

ويقطن هذا الحي اليوم زهاء العشرة آلاف نسمة ويعد هذا الحي أحد أكثر الأحياء تنظيماً، ويضم مدارس نموذجية للبنين والبنات شيدتها شركة أرامكو، ويقع الحي في غرب مدينة المبرز على الطريق الذي يتجه للعاصمة الرياض، كما يقع الحي جنوب الحرس الوطني، ويعد أقرب الأحياء للمنطقة الصناعية، وبرز اسم حي (محاسن أرامكو) مع العملية الإرهابية الإجرامية التي وقعت يوم أول من أمس الجمعة، واستهدفت مصلين في مسجد الإمام الرضا وأسفرت عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة 18 آخرين.

«الرياض» جالت في الحي والتقت بسكانه بعد العملية الإرهابية، وكان الحي يعيش وضعاً طبيعياً، وكان الجميع غاضباً ورافضاً لما حدث من عمل ملأته الخسة والغدر، وعبروا عن مشاعرهم الغاضبة والتي ترفض هذا الفكر المريض.

جاسم محمد الهاجري (أحد المصلين في المسجد وقت الحادثة وشاهد عيان) تحدث ل«الرياض» عما رآه بقوله: «عقب صلاة الظهر سمعنا دوي إطلاق النار وتفجيرات، وكنت أجلس بالقرب من الباب الفاصل، وإثر اطلاق النار الكثيف سقط الباب على رأسي، فأخذ المصلون يتدافعون للهرب من المسجد في الظلام عقب انطفأ الكهرباء، فبدأ المصلون في الدهس علي، فدخل الإرهابي عن طريق الحسينية وكان يطلق النار بشكل عشوائي، وحينها انتهت ذخيرته، وخلال محاولته استبدال مخزن الأسلحة تمكن المصلون من الانقضاض عليه وإلقائه أرضاً ومن ثم القبض عليه وتسليمه لرجال الأمن، وشاهدت كيف كان المصلون يتساقطون جراء إطلاق النار عليهم والدماء تنزف من أجسادهم، واستمر إطلاق النار من الرشاش أكثر من 12 دقيقة».

ويشير جاسم الهاجري (الذي يعد أحد أقدم سكان الحي وذلك من عام 1400 ه) إلى العلاقة الأخوية التي تجمع أبناء الحي بقوله: «ولله الحمد أننا ومنذ سكنا ونحن كجيران أهل وأحباب، ولا يوجد بيننا إلا الأخوة والود، وجميع بيوتنا مفتوحة لبعضنا البعض، وبيننا تزاور بين الرجال والنساء، وأنا جميع جيراني كلهم من إخواني السنة ولم يشعر أياً منا إلا بكل محبة. وأبدى الهاجري ثقته الكبيرة في المسؤولين في القصاص من الجناة والقتلة الذين أقدموا على قتل الأبرياء في بيوت الله الذين كانوا يصلون ويعبدون الله سبحانه».

عبدالجبار الشاوي الذي يقع منزله مجاور لمسجد الإمام الرضا، أكد أن علاقته بجيرانه يسودها أكثر من أخوة وتعاون وحرص على بعضهم البعض، وتابع: «أنا وكل جيراني من جميع الجهات من إخواني السنة، لم أشعر في أي لحظة بأي اختلاف أو ما ينغص عيشنا، بل إن العلاقات بيننا من أروع ما يكون، بل إن جاري وحينما يشعر بأي خلل أو ملاحظة في بيتي أو يفتقدني لكم يوم يسارع على الاتصال بي ويكثر السؤال عني أو سؤال أبنائي عني، وأنا أبادله ذات الشعور. وأنا أقول للذين قاموا بالعمل الإجرامي بأنهم من خارج مجتمعنا السعودي».

خليف طحيش الشمري (من سكان محاسن): "جيراني كلهم من الشيعة وأنا وإياهم ويعلم الله أننا كنا أكثر من أخوة فلا نقول هذا بيت شيعي أو سني، وبيننا صداقة وبيننا مواطنة وننبذ هذا العمل الإجرامي، وأقول من قام بهذا العمل الإرهابي الجبان أن ما قاموا به أنه خارج من الدين، فالجميع لهم حق المواطنة، والوطن يكفل لمواطنيه كل المحبة والتقدير، وهناك من يحاول أن يزرع الفتنة والعداوة بيننا، لكننا نقول أنك لا تستطيع ذلك، فيجمعنا تراب الوطن وطعام وشرب الوطن والمواطنة والجنسية السعودية، وأنا تواجدت مع إخواني ذوي الشهداء والمصابين منذ لحظة الحادث".

وتحدث الشاب حمزة الشاوي (طالب في المرحلة الثانوية) يفخر بأن لديه أصدقاء كثر من أبناء السنة، وأنه طوال وقته يمضيه معهم ويؤكد أنه لم يسمع منهم ولم يسمعهم ما يثير الخلاف بينهم، بل إنهم يشعرون بالفخر كونهم سعوديين.

أيمن الهاجري وجه كلاماً قاسياً لمن يحاول أن يزرع الفتنة، وطلب ممن يفكر في ذلك بأن يأتي لمحاسن أرامكو ليرى كيف التناغم والأخوة بين الجميع والتعايش، ولا يتفوه أحد أو ينبز بكلمات لأخيه أو جاره من أي طائفة، بل نحن أهل كل منا يخاف على الآخر.

علي الهاجري وعماد الهاجري رفضا ما حدث من عمل إرهابي وترحما على الشهداء، وابتهلا إلى الله سبحانه بأن يرد الله كيد الإرهابيين في نحرهم، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وشددا على أن المجرمين لن يتمكنوا من زرع الفتنة بين الشيعة والسنة، وأكد أن جميع جيرانه من السنة وفور سماعهم بالانفجار هرعوا إلينا وعرضوا علينا المساعدة.