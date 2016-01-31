الشعراوي عن هدفه الأول مع روما: ' تعلمت بعض الأشياء من إبراهيموفيتش '

قال ستيفان الشعراوي لاعب روما إنه "تعلم بعض الأشياء من زلاتان إبراهيموفيتش في المران" بعد هدفه في شباك فروسينوني بقميص روما.

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وتزامل اللاعبان في ميلان من قبل، وسجل اللاعب ذو الأصول المصرية هدفا على طريقة السويدي اليوم هو أول أهدافه بقميص ذئاب العاصمة.

وقال الشعراوي لـ(سكاي سبورت إيطاليا): "من المرضي جدا أن أبدأ مشواري مع روما بالفوز" (طالع تقرير المباراة).

وأضاف عن هدفه "حاولت وحالفني الحظ، إحساس التسجيل واحتضان زملائي لي لا ينسى".

وأكد أن فريقه يحتاج الحصول على دفعة قوية وعدد أكبر من النقاط في المباريات المقبلة.

وعن انتقاله لروما قال: "أريد أن أجد نقطة انطلاق جديدة لمشواري الكروي، الشهور الماضية في موناكو لم تكن جيدة. أعتقد أنه سيكون لدي فرصة للتعبير عن نفسي مع روما".

ورفع روما رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس بجدول المسابقة.