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سقوط 4 سيدات بحوزتهن 6 كيلو بانجو فى طنطا

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سقوط 4 سيدات بحوزتهن 6 كيلو بانجو فى طنطا سقوط 4 سيدات بحوزتهن 6 كيلو بانجو فى طنطا
تمكنت وحدة مباحث قسم ثان طنطا فى محافظة الغربية من القبض على 4 سيدات مقيمين بمنطقة قحافة دائرة قسم ثان طنطا، وبحوزتهن 48 لفافة بانجو تزن 6 كيلو جرام، ومبلغ 500 جنيه بقصد الإتجار.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطاراً من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، والنقباء محمد الغول وكريم سلامة، وملازم أول حسن داود معاونى مباحث القسم من ضبط "هويدا ش م " – 56 سنة ربة منزل، و"هناء م أ" – 30 سنة – ربة منزل، و"عايده ش م"، 39 سنة، ربة منزل، و"نعيمة ال ع" 34 سنة ربة منزل مقيمين بمنطقة قحافه ثان طنطا، وبحوزتهن 48 لفافة من مخدر البانجو تزن 6 كيلو جرام، ومبلغ 5000 جنيها بقصد الإتجار، وتحرر المحضر 2740 جنايات قسم ثان طنطا لسنة 2016
>وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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