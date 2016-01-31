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حبس عاطل سرق عاملا تحت تهديد السلاح بالهرم

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حبس عاطل سرق عاملا تحت تهديد السلاح بالهرم حبس عاطل سرق عاملا تحت تهديد السلاح بالهرم
أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة، بحبس "أ.ع" 25 سنة عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح بدائرة قسم شرطة الهرم.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من "محمد.ف" 27 سنة عامل بأنه أثناء عودته من عمله ليلا متوجها إلى منزله بالهرم، فوجئ بالمتهم "أ.ع" يشهر فى وجهه سلاحا ناريا مهددا إياه، وسرق منه مبالغ مالية وهاتفه المحمول وفر هاربا، حتى تمكنت قوات الأمن من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

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