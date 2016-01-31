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وزير البيئة من أديس أبابا: الرئيس يعرض اليوم جهود مصر فى "تغير المناخ"

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وزير البيئة من أديس أبابا: الرئيس يعرض اليوم جهود مصر فى "تغير المناخ" وزير البيئة من أديس أبابا: الرئيس يعرض اليوم جهود مصر فى "تغير المناخ"
قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، بصفته رئيس لجنة الرؤساء المعنيين بالتغيرات المناخية سيتقدم اليوم بتقرير عن جهود فى تمثيل افريقيا في مباحثات تغيير المناخ والتى عقدت فى ديسمبر الماضى بالعاصمة الفرنسية باريس ومثلت فيها مصر القارة الإفريقية بصفتها رئيسة مجموعة "الأمسن" الإفريقية .

وأضافت الوزير لـ"اليوم السابع" من أديس أبابا، أن التقرير سيتضمن ما قامت به مصر بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة للجنة الرؤساء الأفارقة للتغيرات المناخية لتمثيل والدفاع عن المصالح الإفريقية، والنجاح الذى تحقق من الوصول إلى اتفاقية متوازنة ومتفقة مع مصالح القارة السمراء وكذا قبول مبادرة التكييف الإفريقية.

وأشار الدكتور خالد فهمى، إلى أن التقرير سيتضمن أيضا ما تم إنجازه فى مجال تغير المناخ ومناقشة نتائج القمة فيما يخص القارة الإفريقية والإجراءات التنفيذية المتخذة خلال المرحلة المقبلة يتضمن الدعم المالى لمبادرة الطاقة المتجددة الإفريقية ، والذى تمكنت مصر من الحصول عليه خلال مؤتمر التغير المناخ بباريس بصفتها ممثل للقارة الإفريقية.

وأوضح الوزير، أن الدعم قيمتة 3 مليار دولار من ألمانيا و2 مليار من فرنسا، ( أى 5 مليار دولار كدعم للدول الافريقية).

جدير بالذكر، أن وزير البيئة غادر إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ضمن الوفد المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسى، للمشاركة فى أعمال اللجنة الرئاسية المعنية بالمناخ بالقمة الأفريقية السادسة والعشرين والتى تعقد خلال يومى 30 و31 يناير الجارى.


>السيسى يطالب رئيس وزراء إثيوبيا بترجمة "اعلان المبادئ" إلى خطوات عملية

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