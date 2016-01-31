عشرة آلاف فرصة عمل في معرض لقاءات التوظيف.. اليوم

ينطلق اليوم (الأحد) معرض لقاءات الإلكتروني السادس للتوظيف، والذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ويستمر حتى 25 شهر ربيع الثاني لعام 1437 ه الموافق 4 فبراير 2016م.

ويعرض المعرض الإلكتروني أكثر من 10 آلاف وظيفة شاغرة لكلا الجنسين، من الباحثين عن العمل تشمل المُسجلين في حافز وغير المسجلين خلال فترة التقديم، وفي مختلف التخصصات والمجالات، ويشارك في المعرض (68) مُنشأة، من بينها بنك الجزيرة، وجامعة دار الحكمة، واتحاد اتصالات (موبايلي)، وامريكان اكسبرس، والمراعي، والصافي، والراجحي للتأمين التعاوني، والدوائية، وغيرها من المنشآت.

ويستهدف معرض لقاءات للتوظيف الإلكتروني (أحد قنوات التوظيف لبرنامج طاقات) في نسخته السادسة، ربط الآلاف من الباحثين عن عمل مع أصحاب الأعمال مجاناً، وبإمكان الباحثين عن عمل الاستفادة من المعرض الالكتروني، عبر سبع خطوات، تبدأ بزيارة الرابط الالكتروني للمعرض www.eliqaat.com ، ثم الضغط على "تسجيل" ثم تعبئة الحقول المطلوبة وتحميل السيرة الذاتية، ثم تفعيل الاشتراك بالضغط على الرابط المرسل إلى البريد الالكتروني.

ثم الدخول على الموقع وإدخال بيانات التسجيل، وتظهر للباحث عن عمل خلالها قائمة بالشركات المشاركة في المعرض، ويمكنه النقر على اسم الشركة والحصول على معلومات حول الوظائف المعروضة من قبلها.

ويأتي إنشاء معرض لقاءات للتوظيف الإلكتروني كمبادرة من الصندوق ليلعب دوراً في توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص بالمملكة عن طريق توظيف الكوادر السعودية المؤهلة لضمان المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات البشرية لدى منشآت القطاع.

في حين يتيح المعرض للباحثين عن عمل العديد من المزايا ومنها: الاطلاع على آلاف الفرص الوظيفية المتاحة، خاصية التواصل المباشر من خلال محادثة نصية مع أصحاب الأعمال، خاصية البحث عن الوظائف المناسبة من ناحية المدينة، المؤهل، الراتب والخبرة المطلوبة، كما يوفر المعرض الإلكتروني الوقت والتكلفة ويزيد من سبل الراحة.

كما أنه بإمكان الباحثين عن عمل أن يسجلوا في موقع معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف وذلك بإنشاء حساب جديد وبناء سيرتهم الذاتية كي يتنسى لهم التقدم على المئات من الفرص الوظيفية، علماً بأنه يمكنهم التقدم على الفرص الوظيفية على مدار الساعة طوال فترة المعرض المحددة.

ويتيح المعرض للباحثين عن عمل الاستفادة من المعرض من خلال التحدث عبر الدردشة الكتابية مع أصحاب الأعمال عبر منصاتهم الافتراضية والتقدم على الفرص الوظيفية المناسبة لهم، في المقابل يتيح المعرض لأصحاب الأعمال المشاركة من خلال التواجد في منصات افتراضية إلكترونية لعرض فرصهم الوظيفية المتاحة للباحثين عن عمل.