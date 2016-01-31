مشروعات عملاقة لخدمة الحجاج والمعتمرين

كرم وزير الحج د. بندر بن محمد حجار 145 مجموعة خدمة ميدانية و20 متميزا من الإداريين و11 متميزة من المطوفات والزمزميات والوكيلات الذين تميزوا في موسم حج العام الماضي 1436ه، في الحفل السنوي التكريمي الثاني عشر الذي أقامته الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف.

وبدأ الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة حاتم بالي كلمة الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف.

بعد ذلك ألقيت كلمة مكاتب ومجموعات الخدمة الميدانية المتميزة ألقتها نيابة عنهم الوكيلة مها بخاري من مكتب الوكلاء الموحد.

بعدها ألقى وزير الحج د. بندر حجار كلمة هنأ فيها المكرمين من مؤسسات أرباب الطوائف وشكرهم على عطائهم المتميز خلال موسم الحج الماضي، مؤكدا أن الجميع في هذه البلاد المباركة يعمل على خدمة وراحة قاصدي الحرمين الشريفين وتقديم كافة السبل التي تمكنهم من أداء عباداتهم ومناسكهم في يسر وسهولة وأمان، بما يحقق توجيهات وتطلعات ولاة الأمر الذي يسخرون الغالي والنفيس في سبيل راحة وفود الرحمن.

ولفت إلى أن المملكة منذ تأسيسها على يد جلالة الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – حتى عهدنا الزاهر، عهد الحزم والعزم والقوة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – ايده الله –، وهي توفر في كل عام المزيد من الخدمات وتنفذ العديد من المشروعات الحيوية والتنموية والعملاقة في كافة المناطق التي يسلكها الحجاج والزوار والمعتمرون، استشعاراً منها بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه الحرمين الشريفين وقاصديهما.

ونوه وزير الحج بما يوليه سمو ولي العهد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وسمو ولي ولي العهد وسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية وسمو أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج المركزية بالمدينة، من عناية واهتمام ومتابعة وإشراف على جميع أعمال الحج، مما يجعل منظومة أعمال الحج المقدمة من كافة الجهات المعنية تسير بإحكام ونظام دقيق يكفل بعون من الله وتوفيقه من تمكين الحجاج من أداء فريضة الحج، في أجواء إيمانية كاملة محفوفة الأمن.

وأعرب عن سعادته بتكريم المتميزين من مكاتب الخدمة الميدانية بعد تميزها بالعناية والرعاية والاهتمام والترحيب والتوديع والحفاوة بضيوف الرحمن، متمنياً لهم المزيد من التقدم والتوفيق في أداء الواجب تجاه الحجاج.