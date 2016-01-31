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فينجر يتحدث عما يُنقص النني و ' تسديداته الجيدة على المرمى '

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فينجر يتحدث عما يُنقص النني و ' تسديداته الجيدة على المرمى ' فينجر يتحدث عما يُنقص النني و ' تسديداته الجيدة على المرمى '

"في البداية كان حذرا نوعا ما. ولكنه بعد ذلك أصبح أكثر مغامرة. ينقصه التكييف الآن".. هكذا بدأ أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال حديثه عن محمد النني عقب ظهوره الأول.

أرسنال فاز على بيرنلي في دور الـ32 من كأس إنجلترا بثنائية مقابل هدف ليعبر إلى دور الـ16 من البطولة. (طالع التفاصيل)

وشارك النني كأساسي لأول مرة منذ انضمامه إلى أرسنال بعدما غاب أمام ستوك سيتي وتشيلسي. وأكمل المباراة حتى صافرة النهاية. (طالع ملخص ما قدمه النني).

وعقب المباراة مباشرة نشر الحساب الرسمي تصريحا قصيرا لفينجر عن النني. (طالع التفاصيل).

ونقل الموقع الرسمي لأرسنال كافة تصريحات فينجر عن النني. وقال مدرب أرسنال: "كان معدل عمله استثنائي إلى جانب تحركاته".

وعما يحتاجه النني قال فينجر: "هو يحتاج للتكيف مع قوة الدوري الإنجليزي. وقوة المباريات".

وأضاف "البداية أمام بيرنلي كانت جيدة وتعلم الكثير اليوم".

وأكمل حديثه قائلا: "يحتاج بعض الوقت للتكيف على قوة اللعب في إنجلترا".

وعن محاولات النني على المرمى، أتم فينجر حديثه قائلا: "لدية بعض التسديدات الجيدة على مرمى ظهرت أمام بيرنلي".

فينجر عن النني بعد أول مشاركة مع أرسنال: "مجهوده استثنائي"

بالفيديو - تسديدات وفاعلية هجومية في ملخص لمسات النني أمام بيرنلي

مقال رأي - النني .. من انهيار إلى أرسنال

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فيديو اليوم السابع

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