ضبط ساعة تجسس داخل طرد بريد فى قرية البضائع بالمطار

أحبطت جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، محاولة تهريب ساعة يد مزودة بكاميرا فيديو حساسة تستخدم فى التجسس، محظور دخولها البلاد داخل طرد بريد قادم من الإمارات وتم مصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية .>صرحت مصادر بجمارك قرية البضائع، أنه أثناء إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن طرد شخصى يزن 500 جم قادم من الإمارات يحتوى على ساعة يد ديجيتال، اشتبه عماد عبد الونيس مدير إدارة التعريفة، فى محتويات الطرد، وتم تشكيل لجنة من رمضان عبد الدايم وعادل فيصل مأمورى الجمرك، وبحضور علوى حافظ مدير جمرك الوردية لفحص الطرد، وتبين أن الساعة مزودة بكاميرا فيديو دقيقة .

بالعرض على محمد محمود، رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية، أمر بحجز الطرد واتخاذ الإجراءات القانونية كونها تعد من أجهزة التجسس المحظور دخولها للبلاد طبقا لقرار الحاكم العسكرى.



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