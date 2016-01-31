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سلطان بن سليم: خارطة طريق للقطاعات الاقتصادية

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سلطان بن سليم: خارطة طريق للقطاعات الاقتصادية سلطان بن سليم: خارطة طريق للقطاعات الاقتصادية

قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، إن الخلوة الوزارية ستضع خارطة طريق لنا وللقطاعات الاقتصادية المتنوعة، للعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة، وتعزيز تنافسية الدولة في مختلف المجالات، خاصة في القطاعات غير النفطية التي حققت فيها الإمارات نجاحاً كبيراً على صعيد التجارة والاستثمار والخدمات.

وأضاف أن المؤشرات الدولية جميعها أكدت جهود الدولة في استراتيجية التنويع التي تنهجها منذ سنوات، موضحاً أن الخلوة الوزارية ستعمل على تعزيز هذه الانطلاقة للدولة، وربطها بلغة العصر، خاصة في ما يتعلق بالابتكار والمعرفة وتقديم أفضل الخدمات، تطبيقاً لرؤية القيادة الرشيدة للدولة ورؤية الإمارات 2021.

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