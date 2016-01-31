جمال الحاي: صناعة الطيران مثال ناصع على التنويع

أكد جمال الحاي النائب التنفيذي الأول للرئيس للشؤون الدولية والاتصال في مؤسسة «مطارات دبي»، أن من الأمثلة الناصعة على نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي في الدولة، ما حققته صناعة الطيران المدني التي باتت اليوم أحد المحركات المهمة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسهم فعلاً بأكثر من 15 % من اقتصاد الدولة وبنحو 28 % من اقتصاد دبي.

وقال الحاي إن استشراف القيادة الحكيمة لفرص النمو الهائلة في قطاع الطيران جعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً للطيران يربط الشرق بالغرب سواء في حركة المسافرين أو في حركة التجارة الدولية.

وأشار الحاي إلى جهود الدولة في تعزيز جاذبية صناعة الطيران المدني والتي ترفدها بنية تحتية هي الأفضل في العالم، الأمر الذي يسهل من تعزيز الاستثمارات الأجنبية، عبر تطوير بيئتها التشريعية والإجرائية.