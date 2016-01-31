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من 90 كيلو الى 83 كيلو في 10 ايام فقط فقدت 7 كيلو طريقتي سهلة و دون رياضة

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من 90 كيلو الى 83 كيلو في 10 ايام فقط فقدت 7 كيلو طريقتي سهلة و دون رياضة من 90 كيلو الى 83 كيلو في 10 ايام فقط فقدت 7 كيلو طريقتي سهلة و دون رياضة

من 90 كيلو الى 83 كيلو في 10 ايام فقط فقدت 7 كيلو طريقتي سهلة و دون حصريا على مجلة الاولى في عالم التخسيس و الرشاقة

هو عبارة عن برنامج غذائي ان التزمت به دون اي تغيير و دون اي اضافة ستصل خسارتك للوزن فيه الى 7 كيلو في 10 ايام
البرنامج الغذائي

فطور الصباح

قهوة او شاي او قهوة بالحليب منزوع الدسم دون سكر
الغذاء

لحم بقر او غنم دون شحوم او صدر دجاج او شرائح ديك رومي او سمك + طبق سلطة مكون #من الخس و الطماطم و الخيار
السناك

مشروب دافئ دون سكر
العشاء

نفس الغذاء
مسموح

2 زبادي طبيعي في اليوم تؤكل حسب الرغبة

تعليمات هامة

يجب الالتزام بشرب لتر و نصف ماء او اكثر

يحب الاكل ببطئ شديد حيث ان وقت الاكل يجب ان يتعدى 20 دقيقة

شرب حبة فيتامين واجب كل يوم

طهي اللحوم يكون اما على البخار او شوي او في الفرن

الالتزام بملعقة واحدة منزيت الزيتون يوميا

كمية اللحوم  و السلطة مفتوحة

مسموح اضافة الاعشاب العطرية و الملح و البهارات  و خردل ديجون و الخل  و الليمون

يمكن تحضير صلصة طماطم بالبهارات و الاعشاب فقط و اضافتها للحوم

اذا اتبعت هذا الرجيم مدة10 ايام دون اي  تغيير ستخسر على الاكيد 7كيلو  باذن الله

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