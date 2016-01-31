مدير تعمير جنوب سيناء: توصيل الكهرباء لمدن المحافظة بـ95,3 مليون جنيه

قال المهندس محسن سعيد مدير منطقة تعمير جنوب سيناء، إن جهاز التعمير بسيناء برئاسة المهندس محمد حسنى السقا يسابق الزمن من أجل الانتهاء من المشروعات القائمة ضمن مشروعات الجهاز التنفيذى لتعمير سيناء والقناة بمحافظة جنوب سيناء.

وأشار فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى اعتماد 95,3 مليون جنيه لتدعيم وتوصيل التيار الكهربائى لتجمعات ومدن جنوب سيناء، موضحا أنه تم انتهاء وتسليم تجمع المراخ بمدينة نويبع وجارى التوصيل لتجمع الحميرة وجارى التوصيل لتجمع وادى تال بأبوزنيمة، كما تم الانتهاء من الربط الكهربائى لمنطقة فيران مع قرية الطرفة، واستكمال إنارة طريق ابن سيناء وإنارة مدخل شرم الشيخ، وربط تجمعات الطرفة الاضباعية وأولاد حسب الله والمغرات.

كما تم تدعيم وتوصيل شبكات الكهرباء بمدن خليج العقبة وربط تجمعات سبيته ومندر والشرفا الشرقية والغربية ومنحر الناقة بشرم الشيخ، وتغذية تجمعات الغيب واللجيبى بمدينة دهب.

وأضاف محسن سعيد، تم تدعيم وتوصيل شبكات الكهرباء بخليج السويس وربط تجمعات الرينة، النهايات بالشبكة العمومية، ونهو ربط تجمع الحمة من الطريق الأوسط بطول 15 كم.