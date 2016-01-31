جامعة كفر الشيخ تتقدم فى التصنيف الإسبانى "ويبوميتركس" بتقرير يناير

صرح الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال تصريحات له، مساء اليوم السبت، بأن جامعة كفر الشيخ أحرزت تقدما فى تصنيف «ويبومتريكس» الإسبانى، وقفزت للمركز رقم 6 على مستوى الجامعات المصرية وعددهم 63 جامعة حكومية وخاصة شملهم التصنيف، مشيراً إلى أن الجامعة أحرزت المركز رقم 14 عربيا من بين 971 جامعة ورقم 20 على مستوى الجامعات الإفريقية من بين 1417 جامعة والمرتبة رقم 1541 على مستوى الجامعات العالمية من بين 11996جامعة شملهم التصنيف.

وأضاف القمرى، لم تظهر أى جامعة مصرية أو سعودية أو إسرائيلية أو إيرانية أو تركية فى التصنيف ضمن أفضل مائة جامعة عالمية، وجاءت جامعة القاهرة (أفضل جامعة مصرية) فى المرتبة الثانية عربيا والخامس إفريقيا و587 عالميا.

وقال القمرى، قد تصدرت جامعة هارفارد الأمريكية التصنيف العالمى تليها جامعة ستانفورد الأمريكية، بينما تصدرت جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية المركز الأول عربيا و283 عالميا، وتصدرت جامعة كاب تاون بجنوب إفريقيا المركز الأول على مستوى الجامعات الإفريقية و326 عالميا، كما تصدرت جامعة طوكيو التصنيف الأسيوى، وجاءت فى المرتبة 40 عالميا، تليها جامعة بكين بالصين، وجاءت فى المرتبة 46 عالميا، بينما احتلت جامعة أكسفورد البريطانية صدارة التصنيف الأوروبى، وجاءت فى المرتبة 12 عالميا متقدمة على جامعة كامبريدج التى تراجعت للمركز الثانى ورقم 13 عالميا.

وتابع القمرى، تختص مؤسسات عديدة، عبر العالم، بتصنيف الجامعات، ومن أبرز التصنيفات العالمية، نجد تصنيف «تايمز»، وتصنيف «شنغهاى»، فضلا عن تصنيف «ويبومتريكس»، الذى يتبع لمجموعة «سايبرمتريكس» للأبحاث بمدريد، التابع لمركز المعلومات العلمية، إحدى الهيئات التابعة للمجلس الأعلى للأبحاث، كبرى هيئات البحث العلمى فى إسبانيا، ويعتمد التصنيف على أربعة مؤشرات للتقييم، تتلخص فى أربعة معايير هى الحجم (Size) ويقصد به المصادر التعليمية والبحثية بموقع الجامعة بنسبة 20 فى المائة، والوضوح (Visibility) ويقصد بها عدد مواقع الإنترنت التى تشير لموقع الجامعة ويمثل نسبة 50 فى المائة، والملفات الغنية (Rich Files) من خلال حجم قواعد البيانات على موقع الجامعة، من خلال محرك البحث Google وتمثل نسبة 15 فى المائة، ومعيار حجم الأبحاث والمنشورات (Scholar) ، التى يتم الحصول عليها، انطلاقا من موقع «جوجل سكولار» وتمثل نسبة 15 فى المائة، ويتم إجراء تصنيف «ويبومتريكس» كل ستة أشهر، وتعلن النتائج فى نهاية شهرى يناير ويوليو من كل سنة.