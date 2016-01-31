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قصر ثقافة الطفل بطنطا ينظم احتفالات بذكرى 25 يناير وأعياد الشرطة

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قصر ثقافة الطفل بطنطا ينظم احتفالات بذكرى 25 يناير وأعياد الشرطة قصر ثقافة الطفل بطنطا ينظم احتفالات بذكرى 25 يناير وأعياد الشرطة
نظم قصر ثقافة الطفل بطنطا التابع لثقافة، احتفالات خاصة بالذكرى الخامسة لثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية بمقر القصر فى مدينة طنطاـ بمشاركة الأديب والناقد جابر سركيس مدير عام الثقافة بالغربية، والعقيد فؤاد الجيوشى ضابط بالقوات المسلحة، والرائد مجدى عبد السلام، والرائد صبحى كوتة أعضاء جمعية العسكريين المتقاعدين بالغربية .

تضمنت الفعاليات معرض فنون تشكيلية لرسوم الأطفال بعنوان الثورة فى الأطفال، ولقاء مفتوح بين الأطفال والحضور عن دور الشرطة المصرية فى تأمين، الشعب والمنشآت، وكيف كانت ثورة يناير بداية لمحاربة الفساد والظلم فى .

كما تضمنت الفعاليات عرضا فنيا لـ"التنورة" وعرضا مسرحيا قصيرا للأطفال بعنوان "أحداث يناير" وتكريم للرواد المشاركين والمتميزين.

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مصر 365

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