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مدير أمن البحر الأحمر يكرم 259 ضابط وفرد ومجند وموظف لتفانيهم فى العمل

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مدير أمن البحر الأحمر يكرم 259 ضابط وفرد ومجند وموظف لتفانيهم فى العمل مدير أمن البحر الأحمر يكرم 259 ضابط وفرد ومجند وموظف لتفانيهم فى العمل
كرم اللواء عادل تونسى، مدير أمن البحرالأحمر، مساء أمس السبت، 259 من الضباط والأفراد والمجندين العاملين المدنين بالمديرية، وذلك لحسن تفانيهم فى العمل ولجهدهم المبذول فى تأدية واجبهم.

وسلم مدير أمن البحر الأحمر المكرمين شهادات تقدير ومكافآت مالية، تقديرًا للجهود الأمنية المبذولة من الضباط والأفراد والمجندين والعاملين المدنيين بمديرية أمن البحر الأحمر ومساهمتهم فى استقرار الحالة الأمنية بالمحافظة وهم 100 ضابط و100 فرد و46 مجند و13 موظف مدنى.

ودعا مدير أمن البحر الأحمر، فى بداية حفل التكريم الحضور للوقوف دقيقة حداد على روح شهداء الوطن، وأكد أن الوطن يمر بلحظة حاسمة تتطلب المزيد من الجهد تحقيقًا للاستقرار الأمنى.

وخلال كلمته قال اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، أن وزارة الداخلية رغم ما تشهده من محاولات القلة من أعداء الوطن فى الإسقاط على أدائها والتقليل من دورها الوطنى البارز، فإن الوزارة ماضية فى جهودها ولن تتهاون أمام حق الوطن وشهدائه من أجل المستقبل الذى نرجوه جميعًا.

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مصر 365