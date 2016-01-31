موجز المحافظات..كهرباء كفر الشيخ تطالب معلمًا بسداد فاتورة بـ43ألف جنيهًا

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، أمس السبت، أبرزها أن جمال عبد الحميد راجح، مدرس تربية رياضية بمدرسة ميت الدببة للتعليم الأساسى بقرية ميت الديبة بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، قال إن "محصل شركة كهرباء كفر الشيخ طالبه بسداد فاتورة شهر يناير، وعندما طلب منه الوصل أصيب بالذهول من قيمة الفاتورة ولم يصدق نفسه، وظل يحدق بها، فطلب من المحصل قراءة وصل فاتورة الكهرباء، وعندما أخبرنى المحصل أن المبلغ 43518 جنيهًا المطلوب حقيقى أغمى علىَّ ولم أصدق ما أراه".

وقال طه الشريدى، نقيب الصيادين بالدقهلية، إن 3 من أبناء مدينة المطرية بالدقهلية بين الصيادين الذين كانوا على متن مركب "زينة البحرين"، التى تردد أنها غرقت، بالمياه السودانية، مشيراً إلى أنهم لم يحددوا أسمائهم حتى الآن.

وشيع المئات من أهالى قرية ألفنت التابعة لمركزالفشن جنوب بنى سويف، جثمان شهيد حادث العريش المجند مصطفى يوسف محمد إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة فى قرية زاوية الجذامى التابعة لمركز مغاغة بالمنيا والمجاورة لمسقط رأس الشهيد بقرية ألفنت بمركز الفشن، وسط غياب من المحافظ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأعلنت مديرية الصحة بالشرقية، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بإنفلونزا الخنازير إلى 22 حالة منذ بداية الموسم من أكتوبر 2015 حتى يناير الجارى.

كما وقف دجال ومشعوذ فى الشرقية، أمام الرائد رائد ربيع، رئيس مباحث منيا القمح، واعترف بفك السحر، وتنفيذ الأعمال السفلية للأهالى، مقابل حصوله على الأموال، وأنه يساعدهم ويحل لهم الخلافات الزوجية.

وأنكر المتهم طلبه من بعض السيدات القيام بأعمال مخلة، حتى يتمكن من فك السحر المعمول لهن، وبمواجهته مع ضحايا اعترفن عليه أنه خدعهن، ونصب عليهن وطلب من بعضهن تنفيذ أشياء محرمة حتى يساعدهن على حل مشكلتهن.

وإلى أهم الأخبار:

كهرباء كفر الشيخ تطالب معلمًا بسداد 43518 جنيهًا فاتورة شهر يناير

غرق مركب صيد مصرى على متنه 14 صيادا بنطاق المياه السودانية

نقيب الصيادين بالدقهلية:المركب الغارق بمياه السودان بها 3 صيادين من المطرية

صياد يروى لـ"اليوم السابع" تفاصيل اللحظات الأخيرة لـ"زينة البحرين" قبل الغرق

شيخ الصيادين: السودان يرسل طائرة بحث لإنقاذ صيادى مركب "زينة البحرين"

تشييع جثمان شهيد حادث العريش من مسقط رأسه ببنى سويف



>صحة الشرقية: ارتفاع حالات الوفاة بإنفلونزا الخنازير بالمحافظة لـ22 حالة

سقوط دجال بالشرقية طلب من النساء ممارسة الرذيلة مقابل "فك السحر"

أمطار غزيرة بالإسكندرية وشلل مرورى بوسط المحافظة

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