القبض على 6 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام من القبض على 6 هاربين من أحكام قضائية ومطلوب التنفيذ عليهم فى أحكام جنائية ومطلوبين لدى جهات التحقيق خلال حملة أمنية فى الإسماعيلية.

وتلقى اللواء على العزاى مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بالقبض على المتهم" أحمد. ع. أ" 36 سنة مقيم بالحرفى الشيخ زايد ــ دائرة قسم ثالث مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1199 لسنة 2015 قسم أول الإسماعيلية، والمقضى فيها بالحبس سنة بتهمة " مخدرات"، والمتهم " محمد. أ. ع" 29 سنة عاطل مقيم السبع آبار غربية ــ دائرة مركز أبوصوير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 683 لسنة 2015 قسم ثان الإسماعيلية، والمقضى فيها بالحبس سنة بتهمة " مخدرات"، والمتهم "سامى .م. ا" 38 سنة عاطل مقيم بالشهداء ــ دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى ( 6 ) حكم قضائى بلغ إجمالى مدة العقوبة فيهم الحبس 3 سنوات بتهم " تبديد"، والمتهمة "هدية .ح. س" 56 سنة ربة منزل مقيم بالدواويس ــ دائرة مركز القصاصين مطلوب ضبطها وإحضارها فى القضية رقم 450 لسنة 2016 جنح مركز القصاصين بتهمة " سرقة"، والمتهم "هانى م. ح" 42 سنة عاطل مقيم بالمستقبل ــ دائرة مركز أبوصوير مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 11123 لسنة 2014 جنح قسم ثان الإسماعيلية بتهمة "سرقة"، والمتهم "صيام ص. م" 29 سنة عاطل ومقيم بفنارة ــ دائرة مركز فايد مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 5640 لسنة 2015 جنح مركز فايد بتهمة "سرقة"، وتم التحفظ على المتهمين وإخطار النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

وفى سياق متصل، تمكن النقيب حمود الشاهد رئيس قسم مكافحة سرقات السيارات بالمديرية ، حال مروره لفحص السيارات المتروكة بناحية الجامعة القديمة ــ دائرة قسم شرطة أول من العثور على السيارة رقم " 120124" ملاكى الإسماعيلية ماركة سوزوكى موديل 2014 ، والمُبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 436 لسنة 2016 إدارى قسم ثان الإسماعيلية.