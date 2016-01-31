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بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين مداخل ومخارج السنطة

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بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين مداخل ومخارج السنطة بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين مداخل ومخارج السنطة
تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية فى جولة مفاجئة، خدمات تأمين مداخل ومخارج مركز السنطة، للوقوف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع أى ظروف طارئة فى ظل المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد.

ووجه مدير أمن الغربية بشدة اليقظة وفحص السيارات المتوقفة على جانبى الطريق وفحص السيارات والدراجات البخارية المشتبه فيها، وضبط المبلغ بسرقتها وصرف مكافأة مالية لمن يتمكن من ضبط تلك السيارات والدراجات البخارية فى إطار القانون وعدم التجاوز.

ونبه مساعد وزير الداخلية على القوات بتكثيف المرور على الطرق حتى يشعر جميع المواطنين بالأمان أثناء سفرهم ومغادرتهم المدينة إلى المدن المجاورة واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين وملاحظة الحالة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وإجراء الاستيقاف القانونى وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن.

مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين (1)

مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين (2)

مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين (3)

مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين (4)
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