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رئيس الوزراء بعد فوز فراعنة اليد ببطولة أمم أفريقيا: "هى دى مصر"

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رئيس الوزراء بعد فوز فراعنة اليد ببطولة أمم أفريقيا: "هى دى مصر" رئيس الوزراء بعد فوز فراعنة اليد ببطولة أمم أفريقيا: "هى دى مصر"
أعرب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بفوز منتخب لكرة اليد ببطولة أمم أفريقيا، بعد التغلب على تونس بنتيجة 21/ 19 فى نهائى البطولة أمس السبت، على صالة استاد القاهرة، وتأهل الفراعنة إلى أولمبياد ريو دى جانيرو بالبرازيل، وحقق اللقب بعد فترة غياب.

ووجه رئيس الوزراء خلال تصريحاته لبرنامج "مع شوبير" رسالة إلى جميع دول العالم، قائلاً: "هى دى مصر، بلد الأمن والأمان" مشيدًا بالتزام الجماهير الغفيرة التى حرصت على حضور المباراة النهائية، وحفل تتويج الفراعنة بالكأس.

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مصر 365

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