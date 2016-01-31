رئيس الوزراء بعد فوز فراعنة اليد ببطولة أمم أفريقيا: "هى دى مصر"

أعرب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بفوز منتخب مصر لكرة اليد ببطولة أمم أفريقيا، بعد التغلب على تونس بنتيجة 21/ 19 فى نهائى البطولة أمس السبت، على صالة استاد القاهرة، وتأهل الفراعنة إلى أولمبياد ريو دى جانيرو بالبرازيل، وحقق اللقب بعد فترة غياب.إعلان - Ads إعلان - Ads
ووجه رئيس الوزراء خلال تصريحاته لبرنامج "مع شوبير" رسالة إلى جميع دول العالم، قائلاً: "هى دى مصر، بلد الأمن والأمان" مشيدًا بالتزام الجماهير الغفيرة التى حرصت على حضور المباراة النهائية، وحفل تتويج الفراعنة بالكأس.