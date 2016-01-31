الانتربول المصرى يجدد نشراته لملاحقة القيادات الإخوانية الهاربة بالخارج

أفاد مصدر أمنى، أن الانتربول المصرى جدد نشراته الحمراء لملاحقة الهاربين بالخارج والمطلوبين على ذمة قضايا فى مصر

وأضاف المصدر، أن النشرات الحمراء ضمت عدداً من قيادات الإخوان الهاربين بالخارج، خاصة إلى قطر فى محاولات جادة لاستعادتهم مرة أخرى.

يذكر أن اجهزة الأمن المصرية، ألقت القبض على سودانى مطلوب للانتربول لإرتكابه جرائم فى موطنه وتم تسلميه إليها.

الإنتربول المصرى يتعقب هاربا بالوادى الجديد لتنفيذ حكم لدى دولة الإمارات