رئيس المجلس الرئاسى الليبى يبحث مع حفتر محاولة إيجاد حل عملى للحرب ببنغازى

>بحث رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبى فائز السراج، مع القائد العام للجيش الليبى الفريق أول ركن خليفة حفتر خلال لقائهما أمس، بمدينة المرج الليبية، العديد من القضايا وذلك فى محاولة لإيجاد حل عملى للحرب الدائرة فى بنغازى لمدة سنة ونصف.

وقال المكتب الإعلامى لرئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى،فى بيان الليلة، إن رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبى فائز السراج وعدد من أعضاء المجلس التقوا اليوم بمدينة المرج، بالفريق أول خليفة حفتر، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا وذلك فى محاولة لإيجاد حل عملى للحرب الدائرة فى بنغازى لمدة سنة ونصف.

وأضاف البيان، أن هذه الزيارة تأتى ضمن سلسلة زيارات يستمع فيها السراج لرؤى ومخاوف وهواجس كافة الأطراف المؤثرة فى الأزمة التى تعصف بالبلاد وتكاد تقضى عليها فى إطار البحث عن حلول سلمية وفق الاتفاق السياسى الليبى الموقع فى السابع عشر من شهر ديسمبر الماضى.