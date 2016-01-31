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الشعراوي عن هدفه الأول مع روما: ' تعلمت بعض الأشياء من إبراهيموفيتش '

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الشعراوي عن هدفه الأول مع روما: ' تعلمت بعض الأشياء من إبراهيموفيتش ' الشعراوي عن هدفه الأول مع روما: ' تعلمت بعض الأشياء من إبراهيموفيتش '

أنهى الإسماعيلي إجراءات قيد لاعبا الفريق الجديدين شريف عبد الفضيل وكريم بامبو.

وكان الإسماعيلي قد تعاقد مع لاعبي الأهلي السابقين خلال فترة الانتقالات الشتوية في صفقتي انتقال حر.

ودفع الإسماعيلي 860 ألف جنيه للتعاقد مع الثنائي وذلك عن طريق الشركة الراعية للنادي بعد مفاوضات بين النادي والشركة.

وكان اتحاد الكرة يرفض قيد اللاعبين لحين تسديد الإسماعيلي لقسط المستحقات المتاخرة للاعبي ومدربي النادي السابقين والبالغ 650 الف جنيه.

وسدد الإسماعيلي المبلغ بالاضافة إلى رسوم قيد اللاعبين الجدد عبد الفضيل وبامبو.

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