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حظك اليوم برج الدلو الإثنين 1 فبراير 2016

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حظك اليوم برج الدلو الإثنين 1 فبراير 2016 حظك اليوم برج الدلو الإثنين 1 فبراير 2016

على الصعيد المهنى


>أثناء العمل تستطيع أن تحقق الكثير من الإنجازات على العكس العمل من خارجه، كما أن هذه هى الطريقة الأفضل لتحقيق النجاح، بدلاً من أن تتراكم عليك المهام اليومية التى قد تعطلك كثيراً وتجعلك مهموم طيلة الوقت بالعمل، حاول كذلك أن تحصل على حقك كامل مثل إجازة أسبوعية، تضمن فيها إعادة شحن طاقتك.

برج الدلو على المستوى العاطفى


>مزاجك العاطفى غير جيد على الإطلاق، حاول أن تتجاوز عن هذه الأشياء الصغيرة التى تجعلك كئيب أو غير سعيد، فهذه الطريقة تساعدك على حل كل الأزمات، كن على اتصال مع الحبيب وتفهم كل ما يدور فى ذهنه ولا تجعله يغضب منك.

على المستوى الصحى


>آن الأوان فى اتباع نظام غذائى جيد، لقد كان تعانى من عدد من المشاكل الصحية البسيطة التى تبدو سهلة الحل، ولكنها فى الواقع لها علاقة بطريقتك الخاطئة فى تناول الأغذية السيئة، كل ما عليك أن تهتم بصحتك أكثر من أى وقت مضى.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة


>يتوقع العلماء أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على عدة مستويات، فمن الضرورى أن تعيد الاهتمام بكل الأمور البسيطة التى كنت تستهن بها فى الفترة الماضية.
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مصر 365

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