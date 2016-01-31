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حظك اليوم برج السرطان اليوم الإثنين 1 فبراير 2016

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حظك اليوم برج السرطان اليوم الإثنين 1 فبراير 2016 حظك اليوم برج السرطان اليوم الإثنين 1 فبراير 2016

السرطان على الصعيد المهني:
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تقابل بعض الأشخاص فى محيط العمل ويتسببوا لك فى انزعاج شديد بسبب مواقف تراها من وجهة نظرك مفتعلة وسخيفة، وحكمتك وكلامك القليل، يخدموك فى التعامل مع هؤلاء الأشخاص، لكن الذكاء وحده لا يكفى فى هذه المواقف، فربما تفضحك إيماءات وجهك، حاول أن تتمالك أعصابك.

على الصعيد العاطفي:


>أنت شديد الحساسية لذلك، لا تتأثر بأى كلمة عابرة، وتأخذها على محمل الجد، لا تفهم الحديث مثلما ترغب، لكن دقق أكثر فى معانى الكلمات، ولا تطلب من المحيطين بك مراعاة إحساسك بكلمات لم يقصدوا بها إيذاءك، تعامل بشكل أكثر بساطة ومرونة، حتى لا تسبب لنفسك مشكلات من الفراغ.

على الصعيد الصحي:


>حالتك الصحية مستقرة، أنت تحافظ بشكل جيد على عدد ساعات نومك وعاداتك الغذائية، وبالرغم من ذلك، إلا أن الكسل ينتصر عليك فى كثير من الأحيان، عُد إلى ممارسة الرياضة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش يوم به مجموعة من الصعوبات فى محيط العمل، متمثلة فى بعض الأشخاص الذين يكونوا مصدر إزعاج لك، تحكم فى أعصابك واستخدم ذكائك المعهود، واترك حساسيتك الشديدة حتى لا تصدمك مواقف الناس معك، استخدم عقلك وحكمتك، وتغلب على الكسل، مع المحافظة على القسط الذى تاخذه من الراحة، وتخصصه دائماً فى جزء من اليوم لنفسك.
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