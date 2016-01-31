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حظك اليوم برج الأسد اليوم الإثنين 1 فبراير 2016

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حظك اليوم برج الأسد اليوم الإثنين 1 فبراير 2016 حظك اليوم برج الأسد اليوم الإثنين 1 فبراير 2016

برج الأسد على الصعيد المهني:


>أمامك فرصة قوية لأن تغير وظيفتك أو حتى مجال عملك بأكمله اليوم وقد تتخلى عن العمل بدوام كامل وتركز فى العمل الحر أو المشاريع المستقلة التى تفتح لك مجالاً للعمل تحبه وتحقق به نجاحًا كبيرًا رغم خوفك الشديد منه ومن المستقبل.

على الصعيد العاطفي:


>حان الوقت لتأخذ أمور الحب بجدية أكبر مما تتعامل به الآن، وحان الوقت أيضًا لتتخلى عن خوفك الطبيعى من الارتباط والانخراط فى علاقة جدية وناضجة، ابدأ فى التفكير فى مستقبل علاقاتك على المدى الطويل وخذ اولى الخطوات للالتزام به.

برج الأسد على الصعيد الصحى:


>تعانى مشاكل جلدية بسبب تغير الطقس وأيضًا بسبب عوامل داخلية مثل إهمالك فى نظامك الغذائى والنقص فى فيتامين سى وفيتامين أى فى نظامك الغذائي، حاول أن تشرب كميات كبيرة من الماء يوميًا وفواكه بها الكثير من الماء لتقاوم جفاف الجلد.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>ردود فعلك الهادئة اليوم تحقق لك الكثير من المكاسب خاصة لأنك تفكر فى الأمور بعقلانية، وهذا يدفع الكثيرين إلى أن يستعينوا برأيك من أجل التوسط لحل المشاكل الكبيرة خاصة فى مكان العمل وهذا يمنحك مكانة مميزة وتكون سعيدًا.

 

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مصر 365

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